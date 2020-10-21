США готовы увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии

В США сообщили о планах нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. В Вашингтоне видят угрозу со стороны Москвы и Пекина.

Марк Эспер



Китай развернул большое количество ракет, намного больше тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия сделала также. Обе страны действовали в нарушение ДРСМД, подчеркнул министр обороны США Марк Эспер.

Эспер объявил о планах Вашингтона развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий, а также работать над совершенствованием системы противокаретной обороны. Министр обороны отметил, что США и их союзники не стремятся к конфликту, но учитывая, что Москва и Пекин постоянно нарушают существующую международную систему правил, Вашингтону следует конкурировать агрессивно и готовиться к наихудшим сценариям.

Усиление своих ракетных арсеналов Россией и США долгое время сдерживал ДРСМД, из которого Вашингтон вышел в прошлом году, обвинив Москву в нарушении соглашения.

В феврале прекратит действие также Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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