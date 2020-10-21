НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
05:07 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США готовы увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии

В США сообщили о планах нарастить число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. В Вашингтоне видят угрозу со стороны Москвы и Пекина.

Марк Эспер

Китай развернул большое количество ракет, намного больше тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия сделала также. Обе страны действовали в нарушение ДРСМД, подчеркнул министр обороны США Марк Эспер.

Эспер объявил о планах Вашингтона развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий, а также работать над совершенствованием системы противокаретной обороны. Министр обороны отметил, что США и их союзники не стремятся к конфликту, но учитывая, что Москва и Пекин постоянно нарушают существующую международную систему правил, Вашингтону следует конкурировать агрессивно и готовиться к наихудшим сценариям.

Усиление своих ракетных арсеналов Россией и США долгое время сдерживал ДРСМД, из которого Вашингтон вышел в прошлом году, обвинив Москву в нарушении соглашения.

В феврале прекратит действие также Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Источник:
Тэги: США, ракеты

Новости по теме

Разведка США рассказала о нескольких неудачных испытаниях ядерных ракет в России

По данным разведки США, Россия проводила испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз

США вышли из ядерного договора с Россией

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение «холодной войны»

США сбили межконтинентальную ракету

Агентство по ПРО США утверждает, что на учениях система сработала безупречно: уничтожена как сама ракета-нарушитель, так и ее крупный обломок

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты