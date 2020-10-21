В России умер протоиерей, заявлявший о пользе коронавируса

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства, протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер в возрасте 69 лет.

Секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский написал, что епископ Пантелеимон совершил панихиду по Дмитрию в Южно-Сахалинске.

«Царствие небесное дорогому батюшке», — добавил секретарь.

Он не уточнил причину смерти Дмитрия.

29 сентября сообщалось, что протоиерей Дмитрий попал в реанимацию. Священник, сотрудник скорой помощи Федорит Сенчуков, указал, что причиной стал не коронавирус.

Сообщалось, что у Дмитрия диагностировали заболевание головного мозга.

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