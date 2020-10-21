В России умер протоиерей, заявлявший о пользе коронавируса
Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства, протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер в возрасте 69 лет.
Секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский написал, что епископ Пантелеимон совершил панихиду по Дмитрию в Южно-Сахалинске.
«Царствие небесное дорогому батюшке», — добавил секретарь.
Он не уточнил причину смерти Дмитрия.
29 сентября сообщалось, что протоиерей Дмитрий попал в реанимацию. Священник, сотрудник скорой помощи Федорит Сенчуков, указал, что причиной стал не коронавирус.
Сообщалось, что у Дмитрия диагностировали заболевание головного мозга.
Новости по теме
Президент Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке украинской вакцины против COVID-19.
Власти Словении объявили эпидемию коронавируса на всей территории страны и ввели комендантский час в ночное время.
Игроки и персонал футбольного клуба «Шахтер» сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала».