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Главная » Мир » Религия
06:16 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России умер протоиерей, заявлявший о пользе коронавируса

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства, протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер в возрасте 69 лет.

Секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский написал, что епископ Пантелеимон совершил панихиду по Дмитрию в Южно-Сахалинске.

«Царствие небесное дорогому батюшке», — добавил секретарь.

Он не уточнил причину смерти Дмитрия.

29 сентября сообщалось, что протоиерей Дмитрий попал в реанимацию. Священник, сотрудник скорой помощи Федорит Сенчуков, указал, что причиной стал не коронавирус.

Сообщалось, что у Дмитрия диагностировали заболевание головного мозга.

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Тэги: коронавирус, протоиерей Дмитрий

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