Британские ученые определили самый страшный фильм ужасов в истории

Британские ученые из компании Broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории.

Эксперты отобрали картины в жанре хоррор с самыми высокими оценками на разных площадках и показывали их участникам эксперимента, измеряя во время просмотра их сердцебиение.

Исходя из результатов ученые пришли к выводу, что самый страшный фильм ужасов — «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году. Во время его просмотра пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков другой фильм Вана «Заклятие», снятый в 2013 году. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В рейтинг также вошли вторая часть «Заклятия», «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Бабадук» ,«Оно», «Спуск», «Визит».

Тэги: фильм ужасов