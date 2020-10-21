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21:00 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канадским ученым удалось создать оптические узлы

Данный эксперимент они проделали, чтобы шифровать информацию. Для этого они использовали методы манипулирования векторной природой света.

Исследователи из Оттавского университета в сотрудничестве с израильскими учеными впервые в мире смогли создать в лаборатории оптические узлы (framed knots), которые могут быть применены в современных технологиях, рассказывает ko.com.ua.

Framed knot – это узел, обрамлённый по всей длине гладким семейством перпендикулярных ненулевых векторов.

“Возьмите узкую полоску бумаги и попробуйте завязать узел, – пояснил первый автор статьи, Хуго Ларок, выпускник Оттавского университета и нынешний аспирант Массачусетского технологического института. – Получившийся объект называется обрамлённым узлом и имеет очень интересные и важные математические свойства”.

После нескольких попыток канадской группе удалось создать подобную ленточную структуру из оптического луча используя методы манипулирования векторной природой света.

Полученные сложные 3D-структуры были впервые использованы для разработки новых методов распространения секретных криптографических ключей.

“Современные технологии дают нам возможность с высокой точностью манипулировать различными параметрами, характеризующими световой луч, такими как интенсивность, фаза, длина волны и поляризация. Наша работа открывает путь к использованию для распределения секретных криптоключей более сложных топологических структур, скрытых при распространении лазерного луча”, — отметил Ларок.

Структурные особенности этих объектов, такие как количество витков ориентации ленты, в сочетании с факторизацией простых чисел могут использоваться для программ квантовой обработки информации. Кроме того, большой интерес вызывают приложения данной топологической концепции к квантовым вычислениям/коммуникациям и к электронике, не рассеивающей тепла.

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Тэги: Ученые, Канада, свет, фотоны

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