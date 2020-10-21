МВД переходит на усиленный режим с 21 октября

Под охрану уже взяты 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских.

Все подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы с 21 октября по 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужба. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание на перемещение всех групп», – сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что каждое сообщение, которое поступает в дежурную часть, должно быть обработано.

«Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты», – отметил Яровой.

По его словам, на данный момент под охрану уже взяты 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских.

«Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6 185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлены 1 436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств», – перечислил Яровой.

Первый заместитель министра подчеркнул, что коммуникация с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) налажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства.

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