Каждое из государств Евросоюза должно будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах.

Государства – члены ЕС согласились на проведение масштабной аграрной реформы. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о «системных изменениях» в данной отрасли.

«Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний», – подчеркнула Клекнер.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, «который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей». Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны – в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной – предусмотрена двухлетняя «фаза обучения», отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы – одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы причитаются 42 млрд евро.

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