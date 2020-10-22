В Бразилии во время испытания вакцины от COVID-19 умер доброволец
В ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер один из добровольцев.
В Национальном агентствм по надзору за охраной здоровья Бразилии (Anvisa) отметили, что в распоряжении агентства имеются данные расследования этого инцидента. По информации регулятора, испытания вакцины продолжатся после смерти добровольца.
В агентстве не рассказали подробности инцидента, сославшись на конфиденциальность медицинских данных участников испытаний.
Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать третью фазу клинических испытаний в Бразилии, отдельно сообщил, что доброволец был бразильцем, но не сказал, где он жил.
Акции AstraZeneca после публикации сведений о смерти пациента упали на 1,7%.
В Бразилии сегодня проходят испытания конкурирующей вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.
Бразилия находится на втором месте в мире после США по уровню смертности от COVID-19 и на третьем (после США и Индии) – по масштабам заражения. С начала пандемии от коронавируса в Бразилии погибло более 154 тыс. человек, инфицированы – более 5,2 млн.
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