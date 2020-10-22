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02:51 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск впервые поддержал право на однополые браки

В документальном фильме, премьера которого состоялась в Риме, папа Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар.

Слова Папы прозвучали в части документального фильма, которая касается размышлений о пастырстве для тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ, пишет Catholic News Agency.

«Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть отвергнутым или несчастным из-за этого», – сказал папа Франциск в фильме.

«Нужно создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже будут под защитой закона», – заявил понтифик.

Премьера документального фильма «Франческо» о жизни и служении папы римского Франциска состоялась 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

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Тэги: однополые браки, папа римский Франциск

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