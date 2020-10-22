Папа Франциск впервые поддержал право на однополые браки
В документальном фильме, премьера которого состоялась в Риме, папа Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар.
Слова Папы прозвучали в части документального фильма, которая касается размышлений о пастырстве для тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ, пишет Catholic News Agency.
«Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть отвергнутым или несчастным из-за этого», – сказал папа Франциск в фильме.
«Нужно создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже будут под защитой закона», – заявил понтифик.
Премьера документального фильма «Франческо» о жизни и служении папы римского Франциска состоялась 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.
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