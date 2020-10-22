В Кыргызстане назначили повторные выборы

Парламентские ли выборы 4 октября в Кыргызстане признаны несостоявшимися вследствие нарушения процесса голосования.

Повторные выборы в парламент назначены на 20 декабря.

Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, передает DW.

В избирательной комиссии распорядились выделить дополнительные средства на организацию перевыборов и принять необходимые меры для их законности.

Кроме того, предусмотрены шаги для «обеспечения кибербезопасности информационных электронных систем» и обмена данными.

В комиссии предварительно сообщили, что досрочные выборы президента могут ориентировочно состояться 17 января 2021 года.

Напомним, 5 октября в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. В ночь на 6 октября сторонники оппозиции захватили офис президента и здание парламента. Освобожденного во время протестов из заключения Садыра Жапарова утвердили в должности премьер-министра.

15 октября в отставку подал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его обязанности должен выполнять спикер парламента, но и он подал в отставку. С тех пор исполнение обязанностей президента было возложено на Жапарова.

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