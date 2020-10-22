В Магадане не нашлось желающих стать мэром города
В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки, сообщает местный интернет-портал «Весьма».
Прием заявок завершился 20 октября, а сам конкурс по отбору должен был пройти 23 ноября. После этого решение о назначении нового главы города должны были принять депутаты магаданской думы.
Издание «Весьма» предполагает, что властям придется объявить повторный набор и перенести сроки голосования.
Прямые выборы мэра отменили в Магадане в 2013 году. Тогда местная дума приняла закон, согласно которому глава города избирается на пять лет парламентариями и представителями губернатора по итогам конкурсного отбора.
Новости по теме
Сейчас правоохранители определяют ему меру пресечения и решают вопрос о предъявлении обвинения.
В Херсоне не обрадовались новости относительно возможного визита главы РПЦ патриарха Кирилла в июле этого года …
В Эстонии в воскресенье прошли выборы в органы местного самоуправления. Ээрик-Нийле Кросс лидирует на выборах мэра Таллина. Кросс был объявлен в розыск по требованию Следственного комитета России.