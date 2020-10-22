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04:02 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Магадане не нашлось желающих стать мэром города

В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки, сообщает местный интернет-портал «Весьма».

Прием заявок завершился 20 октября, а сам конкурс по отбору должен был пройти 23 ноября. После этого решение о назначении нового главы города должны были принять депутаты магаданской думы.

Издание «Весьма» предполагает, что властям придется объявить повторный набор и перенести сроки голосования.

Прямые выборы мэра отменили в Магадане в 2013 году. Тогда местная дума приняла закон, согласно которому глава города избирается на пять лет парламентариями и представителями губернатора по итогам конкурсного отбора.

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Тэги: Россия, мэр

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