Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из-за коронавируса

В Чехии с 22 октября вводится карантин. Об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Роман Прымула и премьер-министр Андрей Бабиш.

Чехия стала второй европейской страной, вернувшейся к строгим санитарным ограничениям в период пандемии, пишет DW. Пока локдаун вводится до 3 ноября, а в следующую пятницу власти могут его продлить.

В рамках объявленного локдауна должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг. Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос.

Жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до «необходимого минимума». Подразумевается, что граждане должны ограничиваться лишь двумя социальными контактами за пределами семьи. А на демонстрацию могут выйти не более 100 человек.

Со среды все обязаны носить маску. Исключения делаются только для контактов внутри семьи и для тех, кто занимается спортом. Спортивные и культурные мероприятия отменены. Запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.

Вводится запрет на проживание в гостиницах. Однако разрешено снимать коттеджи и дачные домики при условии, что в них будут жить не более двух человек.

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