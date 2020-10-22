Степанов назвал максимальное число коек для больных COVID-19

Глава Минздрава напомнил, что украинцы страдают также от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, и им по-прежнему нужны операции.

Для лечения больных коронавирусом в Украине можно выделить до 52 тысяч коек в медицинских учреждениях – это 30% от общего количества коек в больницах. Об этом на брифинге в четверг, 22 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В нашей стране есть возможность выделить до 52 тысяч коек в учреждениях здравоохранения для лечения коронавирусной болезни. Почему такое количество? Это 30 процентов от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. Ни по сердечно-сосудистым заболеваниям, ни по онкологическим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты», – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что людям, как и раньше, требуется хирургическое вмешательство, в том числе срочные операции.

Тэги: Минздрав, covid-19, степанов