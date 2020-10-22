В Грузии мужчина с гранатой скрылся с полмиллионом долларов, освободив всех заложников

В грузинском Зугдиди освободили всех 43 человек, взятых в заложники в отделении «Банка Грузии», сам захватчик успел скрыться.

Днем 21 октября мужчина, вооруженный гранатой и автоматом, захватил отделение «Банка Грузии» в грузинском городе Зугдиди. Он потребовал полмиллиона долларов и вертолет. По словам одной из сотрудниц банка, которой удалось покинуть здание, в момент нападения там находилось более 50 человек.

Один из задержанных звонил телеканалу Piverli, чтобы сообщить, что преступник держит в руках гранату: «Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам» (цитата по «Sputnik Грузия»). К 21:30 по местному времени в здании оставались 16 человек. Часть заложников смогли выбраться на крышу, полиция помогла им спуститься.

В МВД отметили, что в результате переговоров с преступником большинство заложников освободили еще 21 октября. Их заменил начальник местной полиции Автандил Галдава. Позже трое заложников покинули здание банка вместе с преступником и полицейским.

По данным грузинского «Первого канала», захватчик покинул банк на полицейской машине вместе с тремя заложниками. «Рустави 2» сообщал, что мужчина направился к месту, где приземлился вертолет. Перед этим ему передали деньги.

На кадрах, которые публиковал телеканал, видно, как захватчик вышел, прикрываясь заложниками-мужчинами. У троих из них были связаны руки. Сам преступник держал в вытянутой руке гранату. Их сопровождал полицейский с небольшой сумкой в руках. Полицейские вывели с территории банка захваченных женщин.

Поиски захватчика продолжаются.

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