Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции
Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека.
Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.
Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.
Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).
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