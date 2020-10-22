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Главная » Мир » Общество
14:15 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека.

Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.

Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).

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Тэги: Европарламент, оппозиция, Республика Беларусь

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