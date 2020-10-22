За 8 минут аукциона за 10 миллионов долларов продали картину Бэнкси
«Покажи мне Моне» Бэнкси ушла с молотка за 9,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s.
Картину уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» продали за 9,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s, который длился восемь минут. Изначально его картину выставили на торги за цену от 3,9 млн до 6,5 млн долларов.
Картина была написана в 2005 году — к «Японскому мостику» Моне Бэнкси добавил тележку из супермаркета и дорожный конус.
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