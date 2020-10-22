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17:36 22 Октября 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Сноуден&Россия – дружба навеки

Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС сегодня в четверг, 22 октября,  сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе», – сказал он.

Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.

Ранее адвокат говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен из-за ситуации с пандемией коронавируса до 15 июня 2020 года. Как только самоизоляция закончилась, Сноуден подал документы о продлении вида на жительство.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил временный вид на жительство в РФ. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Тэги: Эдвард Сноуден, российское гражданство Сноудена

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