В NASA показали первые кадры поверхности астероида
Астероид Бенну может содержать элементы, существовавшие при возникновении Солнечной системы.
В NASA опубликовали первые кадры пробы горных пород и пыли на поверхности астероида Бенну. Об этом сообщается на сайте NASA.
В ходе миссии зонд NASA во вторник приблизился к поверхности астероида Бенну и успешно взял пробы с поверхности астероида с помощью манипулятора.
Для отбора образцов пород понадобилось около шести секунд. Астероид находится в 321 млн километров от Земли.
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