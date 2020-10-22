В NASA показали первые кадры поверхности астероида

Астероид Бенну может содержать элементы, существовавшие при возникновении Солнечной системы.

В NASA опубликовали первые кадры пробы горных пород и пыли на поверхности астероида Бенну. Об этом сообщается на сайте NASA.

В ходе миссии зонд NASA во вторник приблизился к поверхности астероида Бенну и успешно взял пробы с поверхности астероида с помощью манипулятора.

Для отбора образцов пород понадобилось около шести секунд. Астероид находится в 321 млн километров от Земли.

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