Изнасилование в Кагарлыке: пытки имели массовый характер

В ГБР сообщили, что случаев пыток полицейскими было «не один и не два». Также правоохранители нашли еще один противогаз, и специальные орудия пыток.

Новые жертвы пыток в полицейском отделении Кагарлыка обратились к правоохранителям, из-за чего расследование затянулось. Об этом сообщил первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков в эфире Украина 24.

По его словам, расследование планируют завершить в октябре.

«До сих пор расследовали, потому что обнаруживались новые эпизоды. Более того, обнаруживались новые вещественные доказательства, и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность», – сказал он.

Он также рассказал об увеличении количества пострадавших.

«Когда произошла огласка, начали к ГБР обращаться люди, подвергшиеся пыткам. Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения», – отметил заместитель директора бюро, добавив, что это также потребовало дополнительного сбора доказательств.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

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