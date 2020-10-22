Глава судебной администрации Украины подал в отставку – СМИ
Отстраненный от должности по делу об ОАСК Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке.
Председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке. Его в ближайшее время рассмотрит Высший совет правосудия. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Государственной судебной администрации.
«Да, Холоднюк написал заявление об отставке», – отметил собеседник.
Отмечается, что это заявление в ближайшее время должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.
Как сообщалось, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности. Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
Правоохранители просили отстранить Холоднюка от должности из-за возможности препятствования следствию, незаконного влияния на свидетелей, специалистов, искажения или уничтожения вещей и документов.
Ранее Высший совет правосудия отказался отстранять судей ОАСК по делу о попытке захвата власти судьями.
Напомним, в июле НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановлению полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.
Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.
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