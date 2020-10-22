Директор ДП «Оператор ринку» негайно пішов у відпустку
Сьогодні, 22.10.2020 р., на офіційному веб-сайті ДП «Оператор ринку» опубліковано повідомлення щодо перебування директора зазначеного державного підприємства Володимира Євдокімова у відпустці, погодженій з Кабінетом Міністрів України.
Сьогодні, 22.10.2020 р., на офіційному веб-сайті ДП «Оператор ринку» опубліковано повідомлення щодо перебування директора зазначеного державного підприємства Володимира Євдокімова у відпустці, погодженій з Кабінетом Міністрів України.
Як нам стало відомо, з джерел, наближених до Кабміну, інформація, щодо погодження відпустки на 22 жовтня 2020 року директору ДП «Оператор ринку», не відповідає дійсності. Так, відповідно до умов контракту, укладеного з Володимиром Євдокімовим, Кабінетом Міністрів, за ініціативою керівника ДП «Оператор ринку», погоджена щорічна відпустка в інші періоди, ніж зазначено у повідомленні на сайті Оператора ринку, зокрема, у листопаді.
Також, доволі цікавим є факт участі 22.10.2020 року пана Євдокімова у закритій зустрічі членів Energy Club.
Так, відповідно до інформації, наведеної на веб-сайті Energy Club, саме сьогодні пан Євдокімов у статусі керівника Оператора ринку виступав з доповіддю на тему неттінга на РДН та ВДР.
Цікаво, коли востаннє генеральний директор ДП «Оператор ринку» виконував свої повноваження – наприклад, підписував за допомогою КЕП документи?
АУДІО
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