Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, если она будет создана.

В интервью четырем украинским телеканалам глава государства сообщил, что сейчас в Украине ведется работа по созданию вакцины от коронавируса.

«Она, скажу так, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, исследования проводились, но не на людях», – сказал он.

Президент также заявил о готовности испытать вакцину на себе в случае ее успешного создания.

«Да. Те результаты, которые показывали, – я доволен. Если скажут – да», – сказал Зеленский.

Напомним, 20 октября Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины.

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