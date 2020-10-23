Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, если она будет создана.
В интервью четырем украинским телеканалам глава государства сообщил, что сейчас в Украине ведется работа по созданию вакцины от коронавируса.
«Она, скажу так, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, исследования проводились, но не на людях», – сказал он.
Президент также заявил о готовности испытать вакцину на себе в случае ее успешного создания.
«Да. Те результаты, которые показывали, – я доволен. Если скажут – да», – сказал Зеленский.
Напомним, 20 октября Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины.
Новости по теме
Президент Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке украинской вакцины против COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах.