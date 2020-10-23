Путин впервые публично прокомментировал отравление Навального

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай», впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального.

Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его «фигурантом» и «гражданином».

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – цитирует Путина телеканал «Дождь».

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