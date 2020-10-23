Трамп и Байден провели последние перед выборами дебаты

В Теннесси прошли вторые и последние перед выборами дебаты кандидатов в президенты США. Первая реакция комментаторов – кандидаты добились ничьей.

В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку двух кандидатов, в течение этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам, волнующим избирателей и представили аргументы в пользу своего избрания на пост президента страны.

Первым вопросом, заданным кандидатам, был вопрос о реакции на пандемию коронавируса и вторую волну эпидемии, охватывающую страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и предупредил, что стране предстоит пережить «темную зиму». Он настаивал на том, что Дональд Трамп – некомпетентный лидер, повинный в смерти десятков тысяч людей который не может оставаться во главе страны.

Дональд Трамп объявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он объявил о том, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель и обвинил Байдена в том, что тот вновь делает ставку на приостановку американской экономики, что чревато массой негативных последствий.

Вопрос о безопасности избирательной системы накануне выборов вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот, по его словам, никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. У Трампа, как утверждает Байден, слишком теплые отношения с лидерами авторитарных стран, с бандитами. В ответ Дональд Трамп заявил о том семья Джо Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе трех с половиной миллиона долларов из России. Байден решительно отверг обвинения, подчеркнув, что подобные обвинения в его адрес были отвергнуты экспертами.

Оба кандидата резко разошлись во мнении относительно проблемы расизма в стране, реформы системы медицинского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы со всемирным потеплением.

Обращаясь к избирателем, президент Трамп предостерег их, предупредив, что избрание Джо Байдена будет означать повышение налогов, низкий экономический рост, ослабление американского нефтяного сектора ради борьбы с глобальным потеплением. Бывший вице-президент Байден заявил, что необходимо выбрать президента, который представлять американские ценности.

Для Дональда Трампа, отстающего, согласно последним опросам, от Джо Байдена почти на 8 процентов, удачное выступление в дебатах было исключительно важно.

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