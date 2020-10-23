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22:52 22 Октября 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Смарт-ТВ: роскошь, доступная каждому

Умная техника постепенно начинает внедряться в дома людей, но первопроходем в этом плане стал смарт телевизор.

Умная техника постепенно начинает внедряться в дома людей, но первопроходем в этом плане сталсмарт телевизор.  Такие устройства — это не просто экраны для воспроизведения видео, но полноценные мультимедийные центры, способные затянуть владельца в мир видео- и аудио-арта. Благодаря расширенному функционалу просмотр фильмов и сериалов становится максимально увлекательным процессом, а постоянно снижающиеся цены на новые технологии делают еще и вполне доступными.

Преимущества умных телевизоров

Главные отличия умных телевизоров от классических ТВ состоят в наличии операционной системы и аппаратного обеспечения для доступа к интернету. Это позволяет просматривать видеоконтент без подключения съемных носителей, тюнеров и внешних антенн.

К основным достоинствам смарт-ТВ относят:

  • отсутствие необходимости покупать приставку;
  • доступ к различным приложениям, таким как YouTube;
  • возможность транслировать видео- и аудиопотоки напрямую с ПК или телефона;
  • частичное или полное управление с помощью голосовых команд, жестов, виртуальной или реальной клавиатуры;
  • дополнительные опции (запись экрана, встроенные игры).

Skyworth 32E6 AI

На отечественном рынке китайская компания Skyworth появилась 3 года назад, но в мире она уже входит в топ-5 производителей бытовой техники. К достоинствам 32-дюймового телевизора Skyworth 32E6 AI относят:

  • искусственный интеллект AI Vision, расширяющий функционал настроек, а также улучшающий качество картинки;
  • голосовое управление;
  • качественная матрица с разрешением Full HD;
  • мощный процессор MediaTek MT5891;
  • интуитивно понятный интерфейс.

Xiaomi Mi TV 4A 32

Компактный телевизор с классическим дизайном идеально подойдет для дачи, кухни или гостиной. Со старта есть доступ к большинству популярных стриминговых сервисов. Достоинства:

  • наличие разъемов USB, LAN, HDMI, S/PDIF выхода и слота для карты PCMCIA CI+;
  • поддержка большинства популярных видеоформатов;
  • функция защиты от детей и таймер сна;
  • поддержка стандартов звучания Dolby и DTS.
  • ОС Android TV.

LG 32LK610BPLC

Недорогая модель от популярного южнокорейского бренда. Техника LG — это синоним качества, поэтому за небольшую цену вы получите функциональное и надежное устройство. Диагональ экрана составляет 32 дюйма, металлическая рамкам черного цвета по краям добавляет модели дополнительного стиля. Смарт-ТВ поддерживает разрешение 1366×768 пикселей.

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