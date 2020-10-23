Смарт-ТВ: роскошь, доступная каждому
Умная техника постепенно начинает внедряться в дома людей, но первопроходем в этом плане стал смарт телевизор.
Умная техника постепенно начинает внедряться в дома людей, но первопроходем в этом плане сталсмарт телевизор. Такие устройства — это не просто экраны для воспроизведения видео, но полноценные мультимедийные центры, способные затянуть владельца в мир видео- и аудио-арта. Благодаря расширенному функционалу просмотр фильмов и сериалов становится максимально увлекательным процессом, а постоянно снижающиеся цены на новые технологии делают еще и вполне доступными.
Преимущества умных телевизоров
Главные отличия умных телевизоров от классических ТВ состоят в наличии операционной системы и аппаратного обеспечения для доступа к интернету. Это позволяет просматривать видеоконтент без подключения съемных носителей, тюнеров и внешних антенн.
К основным достоинствам смарт-ТВ относят:
- отсутствие необходимости покупать приставку;
- доступ к различным приложениям, таким как YouTube;
- возможность транслировать видео- и аудиопотоки напрямую с ПК или телефона;
- частичное или полное управление с помощью голосовых команд, жестов, виртуальной или реальной клавиатуры;
- дополнительные опции (запись экрана, встроенные игры).
Skyworth 32E6 AI
На отечественном рынке китайская компания Skyworth появилась 3 года назад, но в мире она уже входит в топ-5 производителей бытовой техники. К достоинствам 32-дюймового телевизора Skyworth 32E6 AI относят:
- искусственный интеллект AI Vision, расширяющий функционал настроек, а также улучшающий качество картинки;
- голосовое управление;
- качественная матрица с разрешением Full HD;
- мощный процессор MediaTek MT5891;
- интуитивно понятный интерфейс.
Xiaomi Mi TV 4A 32
Компактный телевизор с классическим дизайном идеально подойдет для дачи, кухни или гостиной. Со старта есть доступ к большинству популярных стриминговых сервисов. Достоинства:
- наличие разъемов USB, LAN, HDMI, S/PDIF выхода и слота для карты PCMCIA CI+;
- поддержка большинства популярных видеоформатов;
- функция защиты от детей и таймер сна;
- поддержка стандартов звучания Dolby и DTS.
- ОС Android TV.
LG 32LK610BPLC
Недорогая модель от популярного южнокорейского бренда. Техника LG — это синоним качества, поэтому за небольшую цену вы получите функциональное и надежное устройство. Диагональ экрана составляет 32 дюйма, металлическая рамкам черного цвета по краям добавляет модели дополнительного стиля. Смарт-ТВ поддерживает разрешение 1366×768 пикселей.
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