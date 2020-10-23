Папа Римский призывал узаконить однополые союзы еще в 2019 году

Заявление папы римского Франциска о легализации однополых вырезали цензоры Ватикана.

В 2019 году мексиканский журналист брал у Франциска интервью в Ватикане. Два собеседника газеты, близкие к телекомпании Televisa, сообщили, что Ватикан настоял на полном контроле над записями, и журналистам не разрешили записывать интервью на собственные камеры, это выяснила The New York Times.

Журналист спросил у Франциска, не изменилось ли его отношение к однополым бракам за время пребывания на посту папы. Тот ответил: «Мы должны узаконить однополые гражданские союзы. Так мы защитим их права». Однако из финальной версии интервью эта фраза исчезла, ее вырезали на монтаже. После этого американский режиссер Евгений Афинеевский, работая над документальным фильмом «Франческо», нашел это высказывание в архивах и опубликовал его.

Представитель Ватикана Маттео Бруни отказался отвечать, по чьему желанию эта фраза пропала из интервью. Газета отмечает, что на этом могли настоять как другие представители церкви, так и сам Франциск.

21 октября на Римском кинофестивале показали фильм «Франческо» про папу Франциска. В нем присутствовала фраза о легализации однополых союзов. До этого, когда Франциск был архиепископом Буэнос-Айреса, он выступал против однополых браков, но за защиту прав гомосексуалов.

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