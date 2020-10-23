Антикоррупционный суд пожаловался на давление в деле Укрзализныци

Обвиняемый и его адвокаты еще до принятия судом решения по существу обратились к генеральному прокурору с заявлением.

Один из обвиняемых по делу о хищениях в госкомпании ПАО Укрзализныця и его защитники пытались влиять на коллегию Высшего антикоррупционного суда, рассматривающую данное дело. Об этом говорится в заявлении ВАКС, опубликованном в пятницу, 23 октября.

Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о хищении почти 98 млн грн путем закупки дизельного топлива для Укрзализныци по завышенным ценам.

Обвиняемый и его адвокаты еще до принятия судом решения по существу обратились к генеральному прокурору с заявлением о вынесении судьями заведомо неправомерного решения. Наряду с этим они заявили судьям отвод.

«С целью склонить нас к вынесению решения об удовлетворение заявления защитника Иваненко Т.М. об отводе коллегии судей защитник Федур А.А. угрожал допросом нас как свидетелей в уголовном производстве №4202000000001349 и квалификацией наших действий в этом же производстве и по другим статьям УК Украины», – говорится в заявлении членов ВАКС.

В свою очередь, коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей с просьбой принять меры реагирования.

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