Опрос Зеленского стоит более 100 млн – ОПОРА

Привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору

Всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский в день проведения местных выборов 25 октября, стоит не менее 103 млн гривен. Об этом сказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на брифинге, сообщает РБК-Украина в пятницу, 23 октября.

По ее словам, привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору, однако сам опрос проводится одной из социологических организаций.

«Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочная сумма 103 млн гривен, если мы говорим о сумме, с которой будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 гривен координаторам за каждого дополнительно приведенного человека», – сказала Айвазовская.

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