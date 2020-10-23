Опрос Зеленского стоит более 100 млн – ОПОРА
Привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору
Всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский в день проведения местных выборов 25 октября, стоит не менее 103 млн гривен. Об этом сказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на брифинге, сообщает РБК-Украина в пятницу, 23 октября.
По ее словам, привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору, однако сам опрос проводится одной из социологических организаций.
«Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочная сумма 103 млн гривен, если мы говорим о сумме, с которой будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 гривен координаторам за каждого дополнительно приведенного человека», – сказала Айвазовская.
Новости по теме
В материале утверждается, что кандидат от СН по 31 округу бывший милиционер Владимир Захарченко, больше известен в городе не расскрытыми преступ
Кадровые назначения президента Зеленского обсуждают все достаточно активно. И я, не секрет, далеко не от всех в восторге, и некоторые заявления команды Зеленского меня откровенно напрягают. Но мы упускаем один важный момент.
14 ноября Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья вынесен обвинительный приговор трем симпатикам ДНР, планировавшим в Запорожье организацию террористического акта.