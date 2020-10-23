В Киеве на взятке задержали прокурора и полицейского

За 10 тысяч долларов сообщники пообещали жителю Киева снять арест с его недвижимого имущества.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 23 октября.

Установлено, что старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 тысяч долларов у местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества.

Оперативники задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его при получении оставшейся суммы. В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым «траншем». У прокурора дополнительно выявлено более 2 тысяч долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

Сейчас оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

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