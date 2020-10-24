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00:36 24 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский. По словам спикера, коронавирусную инфекцию у польского президента подтвердил тест.

«Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами», – сообщил Спыхальский в Twitter.

Сам спикер президента пошел на карантин.

В пятницу Дуда посетил строительство временного госпиталя на Национальном стадионе в Варшаве. Он сможет принять 500 больных с ковидом, если в больницах закончатся места.

Во время встречи с журналистами президент обратился к гражданам и призвал их оставаться дома в День всех святых 1 ноября.

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Тэги: Польша, Анджей Дуда, коронавирус

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