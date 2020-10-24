Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский. По словам спикера, коронавирусную инфекцию у польского президента подтвердил тест.
«Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами», – сообщил Спыхальский в Twitter.
Сам спикер президента пошел на карантин.
В пятницу Дуда посетил строительство временного госпиталя на Национальном стадионе в Варшаве. Он сможет принять 500 больных с ковидом, если в больницах закончатся места.
Во время встречи с журналистами президент обратился к гражданам и призвал их оставаться дома в День всех святых 1 ноября.
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