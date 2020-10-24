Путин может ввести войска в Беларусь, – СНБО

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на специальном Киевском форуме по безопасности.

«Сможет ли белорусский народ одержать победу – очень трудно сказать. Российская Федерация будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, они влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября – выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут в более жесткую ситуацию пойти и заходить войсками на территорию Беларуси. Это большой вызов непосредственно для нашей страны, это большой вызов для Литвы, для Польши», – заявил Данилов, добавив, что постоянно обсуждает такой сценарий со своими коллегами из Литвы и Польши.

Он также напомнил, что Россия никогда не скрывала своего желания вернуть в сферу своего влияния Украину, Беларусь, Грузию и другие страны постсоветского пространства.

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