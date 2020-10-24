НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:45 24 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форвард мадридского «Реала» рискует попасть в тюрьму

22-летнего Луку Йовича обвинили в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы.

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович рискует попасть в тюрьму на родине, в Сербии, сообщает Marca.

22-летнего футболиста обвинили в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы.

Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введенный в Сербии из-за пандемии коронавируса: форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда.

Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и пошел в магазин. Сообщалось, что Луке грозит наказание в виде штрафа, лишения свободы на срок до трех лет или домашнего ареста.

Отмечают, что смягчить возможное наказание может тот факт, что Йович уже выплатил € 30 тыс. штрафа.

Источник:
Тэги: футбол, Реал, карантин

Новости по теме

Форвард мадридского «Реала» дал согласие на переход в «Милан»

Клубы договорились о двухгодичной аренде серба Луки Йовича с последующим его выкупом итальянцами за 40 млн евро.

От коронавируса умер бывший футболист «Реала»

В Испании от коронавируса умер известный футболист мадридского «Реала» Грегорио (Гойо) Бенито. Клуб выразил соболезнование семье покойного.

Бывший президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

Лоренсо Санс был боссом «Реала» с ноября 1995 по июль 2000 года. После него эту должность занял нынешний президент клуба Флорентино Перес.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты