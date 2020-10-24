В Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко

Планировалось, что провластный митинг начнется 25 октября в 14 часов у стелы «Минск – город-герой», а участники должны пройти пешком до площади Независимости.

В Беларуси отменили «мегамитинг» в поддержку Александра Лукашенко. Среди причин называют сложную эпидемиологическую ситуацию и соображения безопасности.

Об этом пишет белорусское «Радио Свобода».

«Мы участвовать не будем. Организаторами заявляются профсоюзы, профсjюзы оформляли на себя разрешение, надо спрашивать у них», – заявили в общественном Объединение «Белая Русь».

Штаб-квартира Федерации профсоюзов Беларуси пока не подтвердила информацию об отмене митинга, который анонсировался во многих городах.

Государственное СМИ Беларуси тем временем пишет, что Лукашенко не поддерживал идею проведения провластного митинга «из соображений безопасности», потому что на него якобы собирались приехать 200-300 тысяч человек.

«Это будет коллапс. Мы парализуем целый Минск», – заявил Лукашкенко.

«Радио Свобода» отмечает, что имеется информация о том, что люди из регионов отказываются ехать на провластную акцию, поэтому не удается собрать нужное количество митингующих.

Планировалось, что провластный митинг начнется 25 октября в 14 часов у стелы «Минск – город-герой», а участники должны пройти пешком до площади Независимости, где перед ними выступит Лукашенко.

Тэги: митинг, Александр Лукашенко, Республика Беларусь