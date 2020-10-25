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09:32 25 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе задержали четырех граждан Израиля с 120 кг кокаина

Четырех граждан Израиля правоохранители задержали в одном из складских помещений Одессы. Они причастны к контрабанде наркотиков из Перу в Украину.

Установлено, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

«Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств». Эти мероприятия провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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Тэги: Одесса, Израиль, кокаин

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