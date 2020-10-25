Кипрская церковь де-факто признала ПЦУ
Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II во время божественной литургии помянул предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Хризостом II, главенствуя на богослужении 24 октября в монастыре Хрисороятисса, при рукоположении нового епископа Арсиноаса Паграти, вспомнил митрополита Киевского и всея Украины Епифания, фактически признав новую церковь.
«Это чрезвычайное и историческое событие, которое имеет большое значение», – указано в сообщении сайта Nyxthimeron.
Православная церковь Украины поблагодарила архиепископа Хризостома за поддержку.
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