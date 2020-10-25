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Главная » Мир » Спорт
01:20 25 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нурмагомедов выиграл бой у Гейджи

Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил Джастина Гейджи (США) на UFC 254, который прошел 24 октября в Абу-Даби.

Нурмагомедов провел треугольник во втором раунде, после которого Гейджи сдался.

Это третья успешная защита пояса для россиянина. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах.

Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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Тэги: смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов

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