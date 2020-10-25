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16:59 25 Октября 2020 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

В Запорожье на избирательном участке похитили бюллетени

В Запорожье член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней. В связи с инцидентом он обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня».

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

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