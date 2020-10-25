В Беларуси протестующих разогнали газом
Белорусская милиция применила слезоточивый газ во время акции протеста в Лиде (Гродненская область). Митинги и шествия проходят по всей стране.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Наша Нива».
Информацию о применении газа агентству «Интерфакс» подтвердили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Там сообщили, что в рамках административного процесса были задержаны «несколько десятков человек».
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что сегодня заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила Александру Лукашенко.
В воскресенье, 25 октября, по всей Беларуси проходят акции протеста с требованием ухода Александра Лукашенко. В разных частях Минска замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. К середине дня в Минске на акциях протеста оппозиции начались задержания. Задержания также зафиксированы в Гродно.
Новости по теме
Глава Sasmsung Group Ли Гон Хи умер в окружении семьи. С 2014-го он жил под опекой после сердечного приступа
Слова Богдана о том, что самое большое влияние на президента имеет Тищенко, сейчас обретает какую- то физическую реальность.
В Запорожье член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней. В связи с инцидентом он обратился в полицию.