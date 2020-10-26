Большинство украинцев проигнорировало местные выборы
В Центральной избирательной комиссии уточнили показатель явки избирателей на местных выборах. На 22:00 явка составляет 36,98%.
«Активность избирателей на 22:00 – 36,98%. Получено и обработано 98,65% информации от ТИК о явке избирателей», – говорится в сообщении.
На этот раз проходили одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).
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В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.
В полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей в Facebook. Кроме того, на участке №71091 избиратель разорвал бюллетень, не найдя графы «против всех» в бюллетене.