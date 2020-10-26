Большинство украинцев проигнорировало местные выборы

В Центральной избирательной комиссии уточнили показатель явки избирателей на местных выборах. На 22:00 явка составляет 36,98%.

«Активность избирателей на 22:00 – 36,98%. Получено и обработано 98,65% информации от ТИК о явке избирателей», – говорится в сообщении.

На этот раз проходили одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).

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