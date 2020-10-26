Армения заявила, что в Нагорном Карабахе воюют турецкие военные
Генпрокуратура Армении утверждает, что получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.
Отмечено, что Генпрокуратура занималась предварительным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.
«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции провели массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», – говорится в сообщении.
Тренировки военных, как утверждают в армянской Генпрокуратуре, были направлены на получение навыков войны в горных условиях. В ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха», отметили в ведомстве.
После этого, как утверждают в Ереване, военнослужащие турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в регионе.
От начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября Армения обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана, а также в поставках вооружений и военных специалистов. В Баку и Анкаре эти утверждения отрицают.
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