Эрдоган посоветовал Макрону «проверить психику»

Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Реджепа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.

Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику». Так он отреагировал на выступление президента Франции, который предложил защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

«Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо относится к представителям различных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику», – сказал Эрдоган о Макроне в пятницу.

В Елисейском дворце вместо этого упрекнули президента Турции, что не получили от него соболезнований в связи с убийством учителя в пригороде Парижа.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмущение и грубость – это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», – заявили в Елисейском дворце.

Позднее президент Турции вновь публично высказался о французском коллеге.

«Человек, отвечающий за Францию, заблудился. Он весь день говорит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсери, что у него заболевание, и ему действительно нужно пройти психиатрическое обследование», – сказал Эрдоган во время записи телеобращения в городе Малатья.

По информации Le Figaro, на этот раз на слова Эрдогана отреагировал глава французской дипломатии Ле Дриан, который осудил «желание разжечь ненависть» против Франции и ее президента.

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