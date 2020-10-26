У премьер-министра Болгарии обнаружили коронавирус
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в воскресенье, 25 октября, на своей странице в Facebook.
«После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, сейчас я остаюсь на лечении дома. Вся информация о моих контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. Я уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!» – написал болгарский премьер.
Борисов отметил, что отложил все встречи и пошел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.
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