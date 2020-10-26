НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:34 26 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.

Тихановская уточнила, что забастовка начнется в понедельник, 26 октября.

«Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность», – пояснила она.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что белорусы готовы давать слово и отвечать за него.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», – подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Источник:
Тэги: забастовка, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

Новости по теме

Тихановская призвала силовиков переходить на сторону народа

Бывший кандидат в президенты Беларуси призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону народа до 25 октября.

Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Лидер белорусской оппозиции дала ему 13 дней на то, чтобы он оставил президентский пост и освободил всех политзаключенных.

Тихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует международного вмешательства

Оппозиционер Светлана Тихановская заявила об этом во время дебатов по Беларуси в Совете ООН по правам человека.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты