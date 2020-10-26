Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.

Тихановская уточнила, что забастовка начнется в понедельник, 26 октября.

«Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность», – пояснила она.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что белорусы готовы давать слово и отвечать за него.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», – подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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