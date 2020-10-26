Стильные стулья для кафе и ресторанов
Мебель в большинстве заведений общественного питания – это ключевой элемент комфорта и только потом это элемент дизайна интерьера.
Мебель в большинстве заведений общественного питания – это ключевой элемент комфорта и только потом это элемент дизайна интерьера. Осуществляя подбор стульев необходимо учесть несколько десятков параметров. Сделать это лучше по ссылке https://amf.com.ua/stulja/dlja_kafe_barov_restoranov/, где огромный ассортимент предложений ждет каждого покупателя с возможностью найти свое идеальное решение.
Если стул будет неудобным или он покажется посетителю хлипким, то вероятность его возврата в это заведение сводится к нулю. Необходимо тщательно анализировать каждую модель, а при необходимости пользоваться помощью компетентных специалистов.
Критерии подбора стульев
Самостоятельный выбор и покупку лучше делать с учетом самых простых критериев и правил:
- Устойчивость. Устойчивые стулья помогут посетителю чувствовать себя расслаблено и уверенно. Неустойчивые стулья постоянно отвлекают внимание гостя и не дадут возможность сконцентрироваться на торжестве.
- Долговечность. Износостойкое покрытие и качественная конструкция являются гарантом того, что не придется каждый год менять стулья и тем самым тратить деньги.
- Гармоничность. Данная мебель должна как минимум соответствовать общему дизайну интерьера, но лучше всего создать гармонию. Целостный образ и концептуальная идея в заведении – это идеальное решение для привлечения клиентов.
- Комфорт. Мягкое сидение и спинка, подлокотники, оптимальная высота и правильное строение конструкции гарантируют комфорт даже при длительном сидении.
- Легкость в уходе. При загрязнении мебель она должна быстро и с легкостью очищаться, что гарантирует идеальные условия для обслуживания.
Особо важным критерием является размер стульев. Если заведение большое можно себе позволить большие стулья или вовсе полноценные кресла.
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