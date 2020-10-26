Нафтогаз опять повысил цены для производителей тепла

В октябре производители тепла будут покупать газ на 24% дороже, чем месяцем ранее, сообщили в компании.

НАК Нафтогаз Украины сразу на четверть повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5374,1 грн за 1 тысячу куб. м. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе компании.

«В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК Нафтогаз Украины поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)», – говорится в сообщении.

В НАК напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

«За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%», – указали в компании.

В Нафтогазе напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.

В сентябре Нафтогаз повысил цену для теплоэнерго сразу на 45% по сравнению с августом.

Газ для промышленности в Украине был всегда дороже, чем для населения. Но с августа отменили ограничение цен. За шесть месяцев 2020 года стоимость газа для населения в Украине превысила его цену для промышленности, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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