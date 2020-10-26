Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

немного смягчить «неослабевающую напряженность» между Россией и альянсом

Президент России Владимир Путин предложил странам НАТО взаимный отказ от размещения ракет меньшей и средней дальности в Европе. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

В нем выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) называется «серьезной ошибкой», а также отмечается «неослабевающая напряженность» между Россией и НАТО.

«В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования <…> Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория», — говорится в обращении Путина.

Он также предложил взаимную проверку комплексов «Иджис Эшор» на базах США и НАТО в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области.

Договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать 2 августа 2019 года.