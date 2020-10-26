НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:17 26 Октября 2020 Просмотров 418   КомментариевКомментарии

Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

немного смягчить «неослабевающую напряженность» между Россией и альянсом

Президент России Владимир Путин предложил странам НАТО взаимный отказ от размещения ракет меньшей и средней дальности в Европе. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

В нем выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) называется «серьезной ошибкой», а также отмечается «неослабевающая напряженность» между Россией и НАТО.

«В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования <…> Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория», — говорится в обращении Путина.

Он также предложил взаимную проверку комплексов «Иджис Эшор» на базах США и НАТО в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области.

Договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать 2 августа 2019 года.

Источник:
Тэги: отказ от размещения в Европе ракет, напряженность между Россией и НАТО

Новости по теме

Нафтогаз опять повысил цены для производителей тепла

В октябре производители тепла будут покупать газ на 24% дороже, чем месяцем ранее, сообщили в компании.

Стильные стулья для кафе и ресторанов

Мебель в большинстве заведений общественного питания – это ключевой элемент комфорта и только потом это элемент дизайна интерьера.

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
ЕС готовит новые санкции против Лукашенко

17:30  Мир

В Иране каждые четыре минуты регистрируют смерть от COVID-19

16:30  Мир

“Слуги народа” опубликовали первые данные об опросе

15:58  Украина

Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

15:17  Мир

Нафтогаз опять повысил цены для производителей тепла

15:11  Украина

Стильные стулья для кафе и ресторанов

10:51  Украина

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси

07:34  Мир

Байден назвал Россию главным врагом США

06:59  Мир

У премьер-министра Болгарии обнаружили коронавирус

05:16  Мир

Эрдоган посоветовал Макрону «проверить психику»

04:52  Мир

Армения заявила, что в Нагорном Карабахе воюют турецкие военные

03:11  Мир

Папа Франциск впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

02:38  Мир

Хэмилтон побил «вечный» рекорд Шумахера

01:03  Мир

Большинство украинцев проигнорировало местные выборы

00:08  Украина

В Беларуси протестующих разогнали газом

17:27  Мир

Умер глава Samsung Group и богатейший человек Южной Кореи

17:06  Мир

Тищенко назвали одним из тех пальцев руки, на которых можно пересчитать людей Зеленского

17:03  Украина

Новости | Слоты