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17:30 26 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС готовит новые санкции против Лукашенко

Второй пакет санкций готовят на фоне протестов в Беларуси из-за отсутствия диалога властей с оппозицией.

Евросоюз обсуждает новые санкции против Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в понедельник, 26 октября.

«Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены», – сказал Стано.

Стано подчеркнул, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

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Тэги: санкции, ес, Лукашенко, Евросоюз

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