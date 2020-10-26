Получены данные всеукраинского опроса «5 вопросов от Президента» после обработки 74% анкет.

“Слуги народа” опубликовали первые данные об опросе на страничке в Фейсбук.

На данный момент обработано 74% анкет. Большинство ответили “да” на все вопросы, кроме “создания СЕЗ на Донбассе”. Правда, у людей есть сомнения насчёт прозрачности самого опроса, поскольку при подсчёте голосов не было независимых наблюдателей.

Итак, самым спорным для украинцев оказался вопрос “№2” о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской области: практически одинаковое количество опрошенных ответили как “да” , так и “нет”.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/983023865536946

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