Байден забыл имя Трампа

Президент США Дональд Трамп высмеял своего конкурента на выборах Джо Байдена, который во время своего выступления назвал его «Джорджем».

«В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа… Если Трампа изберут, мы все окажемся в другом мире!» – сказал Байден.

Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или оговорился.

Трамп в своем твиттере прокомментировал инцидент: «77-летний парень, видимо, получил подсказку от своей жены Джилл, которая сидела рядом с ним, бормоча «Трамп» себе под нос».

Тэги: выборы президента США, Джозеф Байден