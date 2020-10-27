В Чили на референдуме отменили конституцию Пиночета

Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета.

Почти 90% голосов на референдуме, который прошел в воскресенье, 25 октября, уже подсчитано. 78% избирателей проголосовало за изменение конституции.

Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отдав должное тому, насколько мирно был проведен референдум. Он назвал это голосование «началом пути, которым чилийцы должны пройти вместе».

На референдуме было два вопроса: хотят ли избиратели новую конституцию и кто, общественный или государственный институт, должен ее создавать. Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан, а не таким, в которых находились бы также и юристы.

Еще до объявления результатов тысячи людей вышли на улицы Сантьяго и устроили гуляния.

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