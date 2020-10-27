НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
03:13 27 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эрдоган призвал объявить бойкот товарам из Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать французские товары.

«Так же, как во Франции говорят «Не покупайте товары турецких брендов», я призываю всех своих граждан отсюда никогда не помогать французским брендам и не покупать их», – сказал Эрдоган.

По данным статистического института Турции, Франция входит в десятку крупнейших импортеров товаров в Турцию и седьмым по величине рынком для экспорта турецких товаров.

Накануне Макрон заявил о необходимости борьбы с «радикальным исламом». Такое заявление прозвучало после жестокого убийства школьного учителя исламистским радикалом в окрестностях Парижа.

Источник:
Тэги: Франция, бойкот, Турция

Новости по теме

Эрдоган посоветовал Макрону «проверить психику»

Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Реджепа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.

Армения заявила, что в Нагорном Карабахе воюют турецкие военные

Генпрокуратура Армении утверждает, что получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

Трюдо позвонил Эрдогану и поговорил с Зеленским

Турецкий президент во время телефонного разговора с премьером Канады передал трубку Зеленскому.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты