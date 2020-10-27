Эрдоган призвал объявить бойкот товарам из Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать французские товары.
«Так же, как во Франции говорят «Не покупайте товары турецких брендов», я призываю всех своих граждан отсюда никогда не помогать французским брендам и не покупать их», – сказал Эрдоган.
По данным статистического института Турции, Франция входит в десятку крупнейших импортеров товаров в Турцию и седьмым по величине рынком для экспорта турецких товаров.
Накануне Макрон заявил о необходимости борьбы с «радикальным исламом». Такое заявление прозвучало после жестокого убийства школьного учителя исламистским радикалом в окрестностях Парижа.
Новости по теме
Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Реджепа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Генпрокуратура Армении утверждает, что получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.
Турецкий президент во время телефонного разговора с премьером Канады передал трубку Зеленскому.