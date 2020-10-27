Эрдоган призвал объявить бойкот товарам из Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать французские товары.

«Так же, как во Франции говорят «Не покупайте товары турецких брендов», я призываю всех своих граждан отсюда никогда не помогать французским брендам и не покупать их», – сказал Эрдоган.

По данным статистического института Турции, Франция входит в десятку крупнейших импортеров товаров в Турцию и седьмым по величине рынком для экспорта турецких товаров.

Накануне Макрон заявил о необходимости борьбы с «радикальным исламом». Такое заявление прозвучало после жестокого убийства школьного учителя исламистским радикалом в окрестностях Парижа.

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